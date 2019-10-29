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Группа детей жестоко избила девочку в ярославском детсаду (видео)

19:38
  • вторник
  • 29 октября 2019

Народ пришел в ужас от размещенного в Сети ролика

Ярославские следователи заинтересовались видео, на котором группа детей избивает девочку в одном из детских садов региона. В управлении СК по региону начали доследственную проверку.

На кадрах одногруппники пинают малышку ногами и закидывают ее землей и палками. ТВЦ.RU публикует это видео. Воспитатель появляется на видео спустя три минуты.

Предварительно, инцидент произошел в детском саду № 236. Расследование инцидента уже начали местные власти и прокуратура. Проверку также инициировал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Пользователи интернета бурно отреагировали на опубликованное видео. Многие обратили внимание, что вина лежит на воспитателе, которая не усмотрела за своими подопечными.

- Такие маленькие, а уже группировки создают.

- Это дети, они мало, что понимают. А воспитатель должен быть уволен за профнепригодность.

- Дайте мне этого воспитателя, я по ней попрыгаю!!!

- Автор, как терпения у вас хватило - 3 минуты это снимать!?

- Какой ужас. Дети изверги. Бьют слабых. Родители ребенка не оставьте это безнаказанно!

Как сообщил РИА Новости детский омбудсмен Крупин, ребенок после избиения не был осмотрен медперсоналом.

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