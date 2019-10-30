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Чем обернулись протесты в Ливане

11:47
  • среда
  • 30 октября 2019

Активисты останавливаться не хотят

Первая победа ливанских демонстрантов. После 13 дней массовых протестов они добились отставки премьер-министра. Чтобы отпраздновать успех, на центральную площадь Бейрута вышли тысячи людей, передает "Газета.Ru".

При этом активисты заявляют, что не собираются останавливаться и намерены призвать к ответу всех политиков, находящихся у власти. Несмотря на мирный характер протеста, без столкновений не обошлось. Еще до того, как премьер-министр объявил о своем решении, группа неизвестных устроила провокации - поджигали палатки, нападали на активистов, избивали прохожих. Полиция стянула дополнительные силы, чтобы вернуть демонстрацию в спокойное русло.

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