В России - День памяти жертв политических репрессий

В городах проходят траурные акции

В России 30 октября День памяти жертв политических репрессий. В разных городах страны проходят панихиды, траурные акции и митинги.

В Москве с самого утра люди собираются у мемориала "Стена скорби". Чтобы возложить цветы, зажечь свечи и ударить в так называемый колокол - рельс, привезённый с Соловецких островов.

Количество репрессированных в советское время до сих пор остаётся предметом дискуссий. В официальных источниках говорится о трех миллионах человек, но, по оценкам экспертов, реальное число жертв может превышать десять миллионов.