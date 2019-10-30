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В России - День памяти жертв политических репрессий

11:54
  • среда
  • 30 октября 2019

В городах проходят траурные акции

В России 30 октября День памяти жертв политических репрессий. В разных городах страны проходят панихиды, траурные акции и митинги.

В Москве с самого утра люди собираются у мемориала "Стена скорби". Чтобы возложить цветы, зажечь свечи и ударить в так называемый колокол - рельс, привезённый с Соловецких островов.

Количество репрессированных в советское время до сих пор остаётся предметом дискуссий. В официальных источниках говорится о трех миллионах человек, но, по оценкам экспертов, реальное число жертв может превышать десять миллионов.

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