В Зеленограде показали ракоскорпионов и динозавров

В Зеленограде открыли океанариум "Эволюция монстров"

На месте Москвы когда-то плескалось море. В нём обитали животные, представление о которых дают раскопки и палеонтологический океанариум.

Он открылся в центре Зеленопарк в Зеленограде и называется "Эволюция монстров". По словам учёных, в каждом периоде земной истории монстры разные. 400 миллионов лет назад самыми грозными хищниками были ракоскорпионы, достигавшие двух с половиной метров в длину.

Позднее доминировали огромные панцирные рыбы, потом - динозавры. Давно исчезнувшие существа в океанариуме - как живые. Дают представление о ходе эволюции на протяжении миллиарда лет.