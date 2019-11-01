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В Зеленограде показали ракоскорпионов и динозавров

15:21
  • пятница
  • 01 ноября 2019

В Зеленограде открыли океанариум "Эволюция монстров"

На месте Москвы когда-то плескалось море. В нём обитали животные, представление о которых дают раскопки и палеонтологический океанариум.

Он открылся в центре Зеленопарк в Зеленограде и называется "Эволюция монстров". По словам учёных, в каждом периоде земной истории монстры разные. 400 миллионов лет назад самыми грозными хищниками были ракоскорпионы, достигавшие двух с половиной  метров в длину.

Позднее доминировали  огромные панцирные рыбы, потом - динозавры. Давно исчезнувшие существа в океанариуме - как живые. Дают представление о ходе   эволюции на протяжении миллиарда лет.

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Океанариум "Эволюция монстров"
Океанариум "Эволюция монстров"
Океанариум "Эволюция монстров"
Океанариум "Эволюция монстров"
Океанариум "Эволюция монстров"
Океанариум "Эволюция монстров"
Океанариум "Эволюция монстров"
Океанариум "Эволюция монстров"
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