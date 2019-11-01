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"Америка расколота": что ждет США в случае импичмента Трампа

09:27
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Ситуацию в США обсудили в программе "События. 25-й час"

Зачем американским демократам импичмент Трампа? Почему формальным предлогом для начала процедуры был выбран именно разговор президента США с украинским коллегой о Джо Байдене? И что ждет Соединенные Штаты в случае, если Трамп в итоге будет отстранен от должности?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил политолог Сергей Марков.

"Америка расколота на две части и у них буквально белые глаза от ненависти друг к другу", - сказал Марков.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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