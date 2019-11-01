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Видео задержания отставного генерала МВД за подготовку убийства

11:47
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Мужчина "заказал" невестку ради наследства

МВД опубликовало видео задержания отставного генерала Аелксандра Туривненко. Его подозревают в организации заказного убийства.

Спецоперация прошла накануне. Экс-генерал был задержан в момент передачи ему денег за якобы совершенное преступление. Видео оперативной съемки публикует ТВЦ.RU.

По данным полиции, Туривненко "заказал" убийство супруги своего покойного брата, чтобы завладеть частью наследства. Расправиться с женщиной он попросил своего знакомого. Жизнь невестки отставной генерал оценил в 1 миллион рублей. Еще 150 тысяч рублей Туривненко выдал на покупку оружия.

Знакомый сразу же обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов инсценировали похищение женщины. Затем заказчику показали фотографию ее лица со специальным гримом для подтверждения исполнения "заказа".

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Видео задержания отставного генерала МВД за подготовку убийства
Видео задержания отставного генерала МВД за подготовку убийства
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