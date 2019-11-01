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Путин обсудил с Совбезом строительство газопроводов

15:53
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Шла речь и о Сирии

Владимир Путин в пятницу провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Как рассказал пресс-секретарь президента, одной из тем стало строительство газопроводов.

"Обсуждались вопросы реализации крупных международных проектов в области строительства газопроводов", - приводит его заявление агентство "Интерфакс".

Кроме того, обсуждалась ситуация с сирийским урегулированием. Путин выразил надежду, что работа Конституционного комитета Сирии продолжится без давления со стороны третьих стран.

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Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
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