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Подробности взрыва танкера в порту Находки

12:35
  • суббота
  • 02 ноября 2019

Спасатели ищут пропавшего моряка

На борту российского танкера прогремел взрыв. Инцидент произошел в порту Находки. Три человека погибли. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации морского транспорта".
В российском порту взорвался танкер "Залив Америка" (видео)

Сообщение о взрыве на пульт морского спасательного координационного центра поступило около восьми часов утра 2 ноября. ЧП произошло на танкере "Залив Америка". Судно находится на рейде у мыса Астафьева в порту Находки, сообщает "ТВ Центр".

На борту судна находились девять человек. Во время взрыва двое погибли сразу. Один моряк на глазах экипажа ушёл под воду. Сейчас ведутся его поиски. Погодные условия в порту позволяют проводить работы. Уже обследовано более четырёх тысяч квадратных метров акватории и около полутора километров береговой черты. К месту ЧП отправлены два спасательных буксира.

По версии следствия, на танкере произошел взрыв газовоздушной смеси.  На судне повреждены кабели. В нерабочем состоянии находятся якорные устройства. Как сообщается, танкер перевозил нефтепродукты по Приморскому краю и на Сахалин. Недавно он проходил ремонт на заводе в Китае.

Как сообщают специалисты, разлива нефтепродуктов удалось избежать. Герметичность судна не нарушена. Сейчас на месте происшествия работают следственные органы. Им предстоит установить точные причины взрыва. 

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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