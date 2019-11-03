В духе лихих 90-х: двойное убийство в Москве

Убиты высокопоставленный сотрудник МВД и его брат

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование резонансного убийства в Москве. Вечером 2 ноября неизвестные застрелили начальника центра противодействия экстремизму МВД по республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Разыскиваются трое человек. В городе действует план "Перехват".

Оцепление у дома по улице Академика Анохина, где произошло двойное убийство, сняли только за полночь. Весь вечер сотрудники полиции и следователи опрашивали соседей и собирали улики. По словам консьержки, которая дежурила в соседнем подъезде, она не сразу поняла, что именно произошло. Громкие хлопки приняла за взрывы петард. Таких взрывов было не меньше десяти.

Всё, что произошло буквально в 80 метрах от участкового пункта полиции, зафиксировала камера наружного наблюдения. Вот начальник Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев вместе с 30-летним братом выходят из машины. Неожиданно появляется мужчина в красной куртке и капюшоне, делает несколько выстрелов из пистолета. Ещё один - контрольный в голову и быстро скрывается с места преступления.

Уже через пару часов начинают приходить сообщения, что полиция обнаружила автомобиль, на котором предположительно скрылся преступник. Однако после короткого допроса владельца машины отпускают, настоящие преступники, судя по всему, передвигались на другой иномарке.

С начала года глава Центра по противодействию экстремизму находился под госзащитой после первой попытки покушения на него. В январе неизвестные обстреляли автомобиль Эльджаркиева. Уже тогда близкие к расследованию люди рассказывали о его разногласиях с одной из влиятельных сект Ингушетии. Сейчас причиной нападения также могла стать профессиональная деятельность. Уже понятно, что убийство было тщательно спланировано и могло быть заказным.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".