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Россия отмечает День народного единства

11:13
  • понедельник
  • 04 ноября 2019

Праздник посвящён освобождению от польских интервентов

Россия отмечает День народного единства. Это один из самых молодых государственных праздников. Он учреждён в память о событиях 1612 года, когда ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. По всей стране сегодня пройдут шествия, концерты, реконструкции и выставки.

Народное объединение большой страны началось с самых отдаленных регионов. На Дальнем Востоке торжества уже в самом разгаре. Уличные шествия, концерты и исторические реконструкции. Тысячи людей вышли на центральную городскую площадь, чтобы принять участие в празднованиях.

Крымские кузнецы ко Дню народного единства приготовили специальный  арт-объект - металлическую карту страны. Здесь и московский Кремль, и уральские горы, и сибирская тайга. Мастера выковали достопримечательности каждого региона и нанесли их на металлическое полотно. 

А масштаб кулинарного разнообразия представлен на гастрономическом фестивале. Здесь есть блюда разных национальностей, населяющих Крым: плов, овощной шашлык, стручковая фасоль и коронное блюдо - хапама.

Отмечают День народного единства и в самом сердце страны.  На Красной площади - настоящее единение народов в массовых гуляниях, сообщает "ТВ Центр".

День народного единства совпадает с церковным праздником - Казанской иконы Божией Матери, одной из самых почитаемых святынь в православии. Утром Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Успенском соборе Кремля. В ней принял участие митрополит Иоанн - глава делегации западноевропейских приходов русской традиции. Архиепископия накануне воссоединилась с РПЦ. Казанская икона Божией Матери тесно связана с окончанием Смуты. Именно этот образ как знамя несли ополченцы, освобождавшие столицу Российского государства.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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