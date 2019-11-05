Путин уволил 11 генералов

Кадровые решения коснулись МВД, СКР и МЧС

Владимир Путин накануне своим указом освободил от должностей более 10 руководителей Следственного комитета, Министерства внутренних дел и МЧС. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В этих ведомствах глава государства произвел переназначения. Документы опубликованы на портале правовой информации.

В числе освобожденных от должности — генерал-майор полиции, первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Александр Мельников. В настоящее время он содержится в СИЗО по обвинению в мошенничестве.