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Путин уволил 11 генералов

08:30
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Кадровые решения коснулись МВД, СКР и МЧС

Владимир Путин накануне своим указом освободил от должностей более 10 руководителей Следственного комитета, Министерства внутренних дел и МЧС. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В этих ведомствах глава государства произвел переназначения. Документы опубликованы на портале правовой информации.

В числе освобожденных от должности — генерал-майор полиции, первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Александр Мельников. В настоящее время он содержится в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

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