Король Испании приехал в Барселону и разозлил жителей

Митингующие сожгли портреты Филиппа VI

Визит испанской королевской семьи в Каталонию спровоцировал новую акцию протеста в Барселоне. Тысячи горожан собрались перед дворцом, куда должны были прибыть монарх, его супруга и наследная принцесса на церемонию вручения премий, передает "ТВ Центр".

Митингующие пытались заблокировать входы в здание, мешали проезду машин, жгли портреты Филиппа VI и выкрикивали лозунги против короны. Кроме того, устроили "кастрюльный" протест. В столицу автономии из других регионов Испании заранее направили дополнительные подразделения полиции.

