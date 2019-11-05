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Король Испании приехал в Барселону и разозлил жителей

11:51
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Митингующие сожгли портреты Филиппа VI

Визит испанской королевской семьи в Каталонию спровоцировал новую акцию протеста в Барселоне. Тысячи горожан собрались перед дворцом, куда должны были прибыть монарх, его супруга и наследная принцесса на церемонию вручения премий, передает "ТВ Центр".

Митингующие пытались заблокировать входы в здание, мешали проезду машин, жгли портреты Филиппа VI и выкрикивали лозунги против короны. Кроме того, устроили "кастрюльный" протест. В столицу автономии из других регионов Испании заранее направили дополнительные подразделения полиции.
 

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