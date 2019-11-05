ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведеву рассказали о новых рынках для российской продукции

14:46
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Поставки за рубеж автомобилей и запчастей выросли на 30%

О новых рынках для российской продукции говорили Дмитрий Медведев и глава экспортного центра Андрей Слепнев. По словам руководителя организации, драйверами развития отрасли выступают агропромышленный комплекс и машиностроение. Так, на 30% выросли поставки за рубеж автомобилей и запчастей. Благодаря межгосударственным переговорам российское мясо теперь экспортируют в Китай. Наше масло пользуется спросом на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, а кондитерские изделия - по всему миру.

"Запустили целый ряд новых инструментов. Прежде всего, акселерация. Действительно, как Вы отметили, всё больше предприятий начинают интересоваться экспортом. Их надо обучить, сопроводить", - заявил генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

"Это отдельное направление, и далеко не все к этому готовы организационно. Для этого РЭЦ, собственно, и создавался", - напомнил Медведев.

"И электронная торговля. Мы попробовали этот инструмент, точно угадали. Сейчас тысячи компаний сопровождаем по выходу на зарубежные электронные площадки. Объёмы продаж уже порядка 115 млн долларов", - отчитался Слепнев.

"Это важное направление работы. И с компаниями отдельными и в целом по продвижению наших интересов на иностранных рынках. Ее нужно продолжить, эту деятельность", - заключил Медведев.
 

Главное сегодня
Дмитрий Медведев и Андрей Слепнёв
Дмитрий Медведев и Андрей Слепнёв
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.