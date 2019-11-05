Медведеву рассказали о новых рынках для российской продукции

Поставки за рубеж автомобилей и запчастей выросли на 30%

О новых рынках для российской продукции говорили Дмитрий Медведев и глава экспортного центра Андрей Слепнев. По словам руководителя организации, драйверами развития отрасли выступают агропромышленный комплекс и машиностроение. Так, на 30% выросли поставки за рубеж автомобилей и запчастей. Благодаря межгосударственным переговорам российское мясо теперь экспортируют в Китай. Наше масло пользуется спросом на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, а кондитерские изделия - по всему миру.



"Запустили целый ряд новых инструментов. Прежде всего, акселерация. Действительно, как Вы отметили, всё больше предприятий начинают интересоваться экспортом. Их надо обучить, сопроводить", - заявил генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

"Это отдельное направление, и далеко не все к этому готовы организационно. Для этого РЭЦ, собственно, и создавался", - напомнил Медведев.

"И электронная торговля. Мы попробовали этот инструмент, точно угадали. Сейчас тысячи компаний сопровождаем по выходу на зарубежные электронные площадки. Объёмы продаж уже порядка 115 млн долларов", - отчитался Слепнев.

"Это важное направление работы. И с компаниями отдельными и в целом по продвижению наших интересов на иностранных рынках. Ее нужно продолжить, эту деятельность", - заключил Медведев.

