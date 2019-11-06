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Названо имя предполагаемого убийцы главы ингушского центра "Э"

15:14
  • среда
  • 06 ноября 2019

Он может скрываться в Дагестане

В среду стало известно, что следователи установили личность главного подозреваемого в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Преступление произошло в субботу в Москве.

По данным источника ТАСС, в федеральный розыск объявлен 46-летний уроженец Ингушетии Курейш Картоев. По предварительным данным, накануне мужчина уехал на рейсовом автобусе из Москвы в Хасавюрт. Оперативников предупредили, что он может быть вооружён и очень опасен.

Ибрагим Эльджаркиев был расстрелян на улице Академика Анохина. Киллер поджидал мужчину во дворе дома, затем подбежал и пять раз выстрелил в полицейского. Еще четыре пули попали в его брата. От полученных ранений они скончались на месте.

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