ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Реновация в Москве: в новые квартиры по итогам года переедут 12 тысяч человек

15:22
  • среда
  • 06 ноября 2019

Темпы строительства будут расти

По итогам этого года благодаря программе реновации в новые квартиры переедут 12 тысяч москвичей. Темпы строительства будут расти. И с 2021 года планируется ежегодно переселять в современные дома по 25 тысяч человек.

Почти игрушечная стиральная машина, узкие коридоры, кухня меньше пяти квадратных метров. Владимир Прощалыкин говорит, пока для аскетичного холостяцкого быта с оговорками, но достаточно.

"Компанию большую уже не собрать. То есть здесь не посидеть. Если семью завести, то уже будет места достаточно мало и неудобно", - жалуется мужчина.

Что такое жить семьей в такой двушке, Королевы знают прекрасно. Любовь к активному отдыху обходится для них нехваткой пространства в квартире: шкафы и антресоли в маленькой прихожей, велосипеды в комнатах. Даже кошка Сима недовольно морщится.

"Когда Маша была маленькая, даже коляску было негде оставить: в подъезде ее не оставить ее невозможно, здесь очень тесно", - говорит Наталья Королева.

Проект реновации открывает тысячам москвичей новые возможности и новые квадратные метры. В новых зданиях предусмотрены широкие лестницы и современные лифты. Подземный паркинг и стоянки возле дома. Это вообще будет современный квартал: на первых этажах разместятся кафе и магазины: благоустроят территорию вокруг Черемушкинского пруда. 

Сейчас в Москве 5 площадок для реновации находятся в стадии активной подготовки и обсуждения. Снесут в основном хрущевки. И главное отличие от типовой советской застройки – как раз в уникальности каждого проекта реновации. Архитекторы просчитывают все: количество новых квартир, удобную транспортную инфраструктуру, сколько потребуется школ, детсадов и других социальных объектов. Поэтому многие, что называется, уже "сидят на чемоданах", а Владимир Прощалыкин уже всерьез задумывается, что  с одиночеством пора заканчивать .

Дом по адресу Гримау, 16 – это первая хрущевка, которую построили в Советском Союзе. Проект реновации ее не затронет. Здание не будут сносить. Здесь появится музей ушедшей эпохе отечественного градостроения.

Иван Колесников, Дмитрий Панов, Егор Хлябич, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Реновация
Реновация
Программа реновации жилья
Программа реновации жилья
Программа реновации жилья
Программа реновации жилья
Детская площадка возле домов построенных по программе Реновация
Детская площадка возле домов построенных по программе Реновация
Программа реновации жилья
Программа реновации жилья
Программа реновации жилья
Программа реновации жилья
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.