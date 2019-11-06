Реновация в Москве: в новые квартиры по итогам года переедут 12 тысяч человек

Темпы строительства будут расти

По итогам этого года благодаря программе реновации в новые квартиры переедут 12 тысяч москвичей. Темпы строительства будут расти. И с 2021 года планируется ежегодно переселять в современные дома по 25 тысяч человек.

Почти игрушечная стиральная машина, узкие коридоры, кухня меньше пяти квадратных метров. Владимир Прощалыкин говорит, пока для аскетичного холостяцкого быта с оговорками, но достаточно.

"Компанию большую уже не собрать. То есть здесь не посидеть. Если семью завести, то уже будет места достаточно мало и неудобно", - жалуется мужчина.

Что такое жить семьей в такой двушке, Королевы знают прекрасно. Любовь к активному отдыху обходится для них нехваткой пространства в квартире: шкафы и антресоли в маленькой прихожей, велосипеды в комнатах. Даже кошка Сима недовольно морщится.

"Когда Маша была маленькая, даже коляску было негде оставить: в подъезде ее не оставить ее невозможно, здесь очень тесно", - говорит Наталья Королева.

Проект реновации открывает тысячам москвичей новые возможности и новые квадратные метры. В новых зданиях предусмотрены широкие лестницы и современные лифты. Подземный паркинг и стоянки возле дома. Это вообще будет современный квартал: на первых этажах разместятся кафе и магазины: благоустроят территорию вокруг Черемушкинского пруда.

Сейчас в Москве 5 площадок для реновации находятся в стадии активной подготовки и обсуждения. Снесут в основном хрущевки. И главное отличие от типовой советской застройки – как раз в уникальности каждого проекта реновации. Архитекторы просчитывают все: количество новых квартир, удобную транспортную инфраструктуру, сколько потребуется школ, детсадов и других социальных объектов. Поэтому многие, что называется, уже "сидят на чемоданах", а Владимир Прощалыкин уже всерьез задумывается, что с одиночеством пора заканчивать .

Дом по адресу Гримау, 16 – это первая хрущевка, которую построили в Советском Союзе. Проект реновации ее не затронет. Здание не будут сносить. Здесь появится музей ушедшей эпохе отечественного градостроения.

Иван Колесников, Дмитрий Панов, Егор Хлябич, "ТВ Центр".