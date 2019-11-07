Отель на колесах? Зачем нужен поезд "Москва — Москва"

Путешествие по соседним областям займет 13 часов

Поезд с необычным маршрутом начал курсировать между двумя столичными вокзалами - Киевским и Павелецким. Состав отправляется вечером, совершает круг по Московской, Калужской и Тульской областям и на следующее утро прибывает обратно в Москву. В РЖД уверены, что такой маршрут будет востребован пассажирами.

Этот маршрут, который начал курсировать между двумя столичными вокзалами, уже назвали самым необычным. Можно даже сказать, что от западной до южной сторон Садового кольца поезд едет целых 13 часов. Но это потому, что соединяет Тулу, Калугу, Новомосковск и множество мелких городов Подмосковья, а также соседних областей. Тех, в которые раньше, добраться было сложно.

"Поезд имеет очень удобное, и очень хорошее для пассажира расписание. Прибытие в районе 8 часов утра, отправление, вот как сегодня, в 20:33 и в 18:40 с Павелецкого вокзала. Этот поезд позволит соединить малые города Тульской и Калужской областей с Москвой", - сообщил начальник Московского филиала Федеральной пассажирской компании Евгений Бухвалов.

В составе четыре типа вагонов – сидячие, плацкартные, купейные и СВ. Удивительно, но на первый рейс все билеты были проданы ещё за несколько дней до отправления.

"Если электричка скоростная, тогда этот чуть подольше едет. А если электричка обычная, то этот быстрее добирается поезд. А по деньгам, я удивилась, потому что электричка стоит почему-то дороже", - говорит пассажирка поезда "Москва-Москва" Любовь Шестопал.

А вагоны повышенной комфортности были распроданы ещё быстрее. Оказывается, некоторые пассажиры отправились в путь только потому, что просто заинтересовались маршрутом.

— Интересно было, очень даже. Первый рейс.

— А куда едете?

— В Москву! На Павелецкий вокзал!

— А метро не быстрее?

— Да нет, на метро не интересно.

— Дома уснуть не можешь, раз в поезд сел, поехал, поспал, выспался на год вперёд.

— И на "Павелецкой" сошёл!

— Точно!

Этот поезд уже прозвали "отелем на колёсах". Провести в нём ночь в самых комфортных условиях стоит чуть более двух тысяч рублей. В купе – 1700. Идея настолько понравилась пассажирам, что некоторые дарят билеты близким в качестве романтического путешествия.

— Нам дети сделали подарок.

— А куда едете?

— Москва – Москва!

— Вы тоже решили по кругу проехать?

— Пока да!

Многим ли пассажирам нужно каждый день ездить из Малоярославца в Бобрик Донской — вопрос спорный. Однако в РЖД экономическую целесообразность введения нового маршрута всё-таки оправдывают. Пассажиры тоже назвали новинку нужной. Впрочем, жители Тулы и Калуги теперь действительно могут добраться до аэропорта Домодедово всего за 500 рублей и без пересадок. Правда, такая поездка займёт 6 часов из Тулы и 9 из Калуги.

Илья Данильцев, Никита Филиппов и Константин Степанов-Молодов. "ТВ Центр".