Лучший город Земли ДНР и Украина предпримут очередную попытку разведения войск Две прошлые сорвались из-за действия Киева 9 ноября в Донбассе должен начаться очередной этап разведения сил. Петровское - последний из трёх пилотных участков безопасности, о которых договорилась контактная группа. Завершится ли отвод войск - вопрос открытый. Если власти ДНР уже традиционно идут навстречу, то поведение Киева предсказать трудно. Это первые сутки, за время подготовки к зеркальному отводу ополченцев и ВСУ, когда обстрелы на линии соприкосновения в Донбассе, если и были, то единичные. В Петровском относительном затишье. Если Украина не устроит каких-нибудь провокаций, то есть реальный шанс демилитаризировать эту зону. В Донецке надеются, что Киев, все же выполнит свои обещания, сообщает "ТВ Центр". Как в итоге поведёт себя украинская сторона, предсказать трудно. Но, судя по настроению и заявлениям военных, приказ Зеленского они выполняют неохотно. Впрочем, пока все договоренности нарушала сама Украина. И начались они после того, как на линию прикосновения стал приезжать Арсен Аваков. По мнению многих политологов, министр внутренних дел - серый кардинал всего политического закулисья киевской политики в отношениях с Донбассом. Он, как считают эксперты, фигура из так называемой партии войны, негласно поддерживает нацбатальоны. И если говорит о мире, то с нескрываемым сарказмом. Отвод войск, говорят политологи, это предмет торга между Аваковым и Зеленским. Министр внутренних дел пообещал не мешать президенту, если он назначит на должности глав нескольких регионов, например, Харькова, верных ему людей. Так и случилось. Зеленский, у которого нет опоры на силовиков, согласился. Для него отвод войск - единственный путь к участию в нормандском формате. Впрочем, если взаимный отвод сил состоится, то равновесие, всё равно будет очень хрупким. Украина намерена ввести в освобожденные Золотое и Петровское своих полицейских и нацгвардию. Это прямое нарушение договоренностей, которое сразу сведёт все усилия по достижению мира на нет. Ведь в так называемой серой зоне людей с оружием не должно остаться в принципе. Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Украинские военные в Донбассе ©АО ТВ Центр

Зона разграничения в Донбассе ©<a href="http://www.flickr.com/photos/osce_smmu/">Flickr: Organization for Security and Co-operation in Europe</a>

Жители Донбасса ©<a href="http://www.flickr.com/photos/osce_smmu/">Flickr: Organization for Security and Co-operation in Europe</a>

Наблюдатели ОБСЕ в Донбассе ©<a href="http://www.flickr.com/photos/osce_smmu/">Flickr: Organization for Security and Co-operation in Europe</a>

Минное поле в Донбассе ©<a href="http://www.flickr.com/photos/osce_smmu/">Flickr: Organization for Security and Co-operation in Europe</a>

Владимир Зеленский и жители Донбасса ©facebook.com/president.gov.ua