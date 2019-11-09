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ДНР и Украина предпримут очередную попытку разведения войск

11:34
  • суббота
  • 09 ноября 2019

Две прошлые сорвались из-за действия Киева

9 ноября в Донбассе должен начаться очередной этап разведения сил. Петровское - последний из трёх пилотных участков безопасности, о которых договорилась контактная группа. Завершится ли отвод войск - вопрос открытый. Если власти ДНР уже традиционно идут навстречу, то поведение Киева предсказать трудно.

Это первые сутки, за время подготовки к зеркальному отводу ополченцев и ВСУ, когда обстрелы на линии соприкосновения в Донбассе, если и были, то единичные. В Петровском относительном затишье. Если Украина не устроит каких-нибудь провокаций, то есть реальный шанс демилитаризировать эту зону. В Донецке надеются, что Киев, все же выполнит свои обещания, сообщает "ТВ Центр".

Как в итоге поведёт себя украинская сторона, предсказать трудно. Но, судя по настроению и заявлениям военных, приказ Зеленского они выполняют неохотно. Впрочем, пока все договоренности нарушала сама Украина. И начались они после того, как на линию прикосновения стал приезжать Арсен Аваков. По мнению многих политологов, министр внутренних дел - серый кардинал всего политического закулисья киевской политики в отношениях с Донбассом. Он, как считают эксперты, фигура из так называемой партии войны, негласно поддерживает нацбатальоны. И если говорит о мире, то с нескрываемым сарказмом.

Отвод войск, говорят политологи, это предмет торга между Аваковым и Зеленским. Министр внутренних дел пообещал не мешать президенту, если он назначит на должности глав нескольких регионов, например, Харькова, верных ему людей. Так и случилось. Зеленский, у которого нет опоры на силовиков, согласился. Для него отвод войск - единственный путь к участию в нормандском формате.

Впрочем, если взаимный отвод сил состоится, то равновесие, всё равно будет очень хрупким. Украина намерена ввести в освобожденные Золотое и Петровское своих полицейских и нацгвардию. Это прямое нарушение договоренностей, которое сразу сведёт все усилия по достижению мира на нет.  Ведь в так называемой серой зоне людей с оружием не должно остаться в принципе.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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