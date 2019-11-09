Падение Берлинской стены: как это было

Воспоминания очевидцев

Ровно 30 лет назад пала Берлинская стена - один из главных символов Холодной войны. Бетонные плиты и кирпичная кладка разделили город, создав два идеологических лагеря. Сегодня от стены остались только фрагменты и воспоминания.

Прошло уже 30 лет, но тот ноябрьский день Дагмар Зимборн помнит как сейчас. Уже подходя к дому, она вдруг остановилась и не поверила глазам: вместо пограничного КПП на Бернауэр-штрассе зиял огромный проём. "Я почувствовала себя Алисой в Стране Чудес. Стояла, разинув рот", - вспоминает женщина.

Примерно так чувствовали себя 80 миллионов немцев, проживающих по разные стороны. 155 километров бетонной преграды разделяли не только государства, но и сотни тысяч семей. Чего только не придумывали, чтобы прорваться туда, как они считали, в свободную Германию: рыли тоннели, изобретали тайники в машинах, использовали для побега воздушные шары и даже подводные лодки.

Ангелика Бондика жила в западной части города. Из окна её квартиры можно было почти дотянуться рукой до сторожевой вышки, где несли службу пограничники. "Когда мы выходили на балкон, они наблюдали за нами в бинокль. Мой муж, если пил в это время пиво, поднимал стакан в знак приветствия", - делится воспоминаниями Ангелина.

Когда член политбюро Гюнтер Шабовски заявил, что жителям Восточного Берлина можно выезжать за границу без уважительных причин, тысячи людей бросились к контрольно-пропускным пунктам. Стену разбивали зубилами и молотками. Падение символа отчуждения и холодной войны тогда обсуждала вся Европа. Советская пресса ещё несколько дней хранила молчание.

Сегодня от неё остались лишь фрагменты, которые притягивают туристов со всего мира, а в эти дни и самих немцев. Почти неделю Германия отмечает 30 годовщину падения стены. Многочисленные инсталляции и световые шоу переносят гостей в прошлое, заставляя вновь ощутить то единство и свободу, с которыми многим пришлось учиться жить заново.

Незримая граница тем не менее до сих пор стоит между западом и востоком. На промышленность восточных земель приходится не более 10% экономики страны. Уровень доходов семей здесь примерно на 20% ниже. На востоке признаются, что зачастую чувствуют себя неполноценными гражданами. Тот факт, что высший пост в стране занимает родившаяся в ГДР Ангела Меркель, лишь немного сглаживает ситуацию.

Вечером 9 ноября, как ожидается, канцлер тоже появится у Бранденбургских ворот, чтобы поздравить немцев со знаменательной датой - днём, когда две совершенно разные Германии вновь стали единой страной.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".