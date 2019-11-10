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Почему москвичи выбирают осознанное потребление

15:04
  • воскресенье
  • 10 ноября 2019

Сортировка мусора - первый шаг к такому принципу жизни

В сознании людей постепенно происходят буквально тектонические сдвиги. Всё больше москвичей начинают сортировать мусор, стремятся не использовать пластиковые пакеты. Для кого-то это - всего лишь дань сиюминутной моде. Для других - осознанный вклад в решение глобальных проблем. А иные в стремлении жить максимально экологично дошли до одержимости. Татьяна Сидорова пообщалась с теми, кто сделал минимум отходов жизненным кредо и выяснила, как спасая природу не утратить здравый смысл (смотрите видео).

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Раздельный сбор мусора
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Переработка мусора
Раздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора
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