Почему москвичи выбирают осознанное потребление

Сортировка мусора - первый шаг к такому принципу жизни

В сознании людей постепенно происходят буквально тектонические сдвиги. Всё больше москвичей начинают сортировать мусор, стремятся не использовать пластиковые пакеты. Для кого-то это - всего лишь дань сиюминутной моде. Для других - осознанный вклад в решение глобальных проблем. А иные в стремлении жить максимально экологично дошли до одержимости. Татьяна Сидорова пообщалась с теми, кто сделал минимум отходов жизненным кредо и выяснила, как спасая природу не утратить здравый смысл (смотрите видео).