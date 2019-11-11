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Неожиданный поворот в деле расчленившего студентку историка

09:54
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Профессор может отделаться парой лет заключения

Адвокаты Олега Соколова намерены просить о переквалификации дела. Юристы считают, что профессора можно судить по статье об убийстве в состоянии аффекта. В таком случае ему грозит лишение свободы сроком до трех лет и исправительные работы.

Чтобы добиться такого исхода для своего подзащитного, адвокаты намерены представить доцента судьям в выгодном для него свете – как жертву ветреной студентки.

"У защиты есть вполне жизнеспособный план представить потерпевшую в выгодном для подозреваемого свете — молодой женщиной, изводившей его ревностью", — приводит пояснение юристов телеканал "360". Если "аморальное поведение" студентки Ещенко доказать не удастся, то Соколову может грозить пожизненный срок.

Доцента утром 9 ноября вытащили из реки Мойки в Санкт-Петербурге. В рюкзаке сильно подвыпившего преподавателя нашли отрубленные руки и пистолет. В его квартире нашли расчлененное тело девушки и возбудили уголовное дело. Историк получил переохлаждение, сейчас находится в больнице в стабильном состоянии.

Профессор уже признался, что Ещенко была его возлюбленной. 7 ноября он застрелил девушку из мелкокалиберного обреза. Соколов решил избиваться от тела, для чего купил пилу, расчленил труп и сложил отрубленные руки в рюкзак вместе с пистолетом. На набережной выпивший мужчина упал в воду.

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