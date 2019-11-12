В Москве проходит всероссийский молодёжный фестиваль науки и искусства

Мероприятие организовано при поддержке платформы "Россия - страна возможностей"

Альянс творчества и технологий. В Москве стартовал всероссийский молодёжный фестиваль науки и искусства, сообщает "ТВ Центр".

В академии Строганова собрались более 500 креативных студентов и школьников со всех регионов нашей страны, а также известные художники и эксперты. Для участников подготовлена насыщенная образовательная программа - интерактивные лекции, открытые дискуссии, тренинги и мастер-классы. Мероприятие организовано при поддержке платформы "Россия - страна возможностей".

"Идея соединить науку, искусство, дизайн и высокие технологии, она выводит нас из определенного тупика и помогает сделать творчество более открытым, доступным, привлекательным для молодёжи", - рассказал советник ректора, заведующий кафедрой Строгановской академии Кирилл Гаврилин.