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Появилось видео с совещания Медведева в поезде

22:18
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Посвященная РЖД встреча прошла по пути в Барнаул

Россия в ближайшие годы должна войти в пятерку лидеров по научным исследованиям и разработкам. Об этом заявил Дмитрий Медведев на совещании, посвященном роли центров геномных исследований в развитии генетических технологий в нашей стране. Оно прошло в Новосибирской области.

Глава правительства назвал главным направлением работы подобных центров - создание препаратов для диагностики, профилактики и лечения онкологических заболеваний и опасных инфекций. Медведев отметил, что до 2024 года на финансирование геномных центров выделено более 11 миллиардов рублей, передает "ТВ Центр".

До начала совещания глава правительства посетил ведущий в России центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Премьер осмотрел лаборатории, а также принял участие в запуске производства вакцины от лихорадки Эбола. После Дмитрий Медведев отправился на поезде в Барнаул. По пути он провел совещание по финансовому плану и инвестиционной программе РЖД.

"Большая часть инвестиций должна быть направлена на развитие инфраструктуры, модернизацию железнодорожных путей, обновление локомотивного парка. На наиболее крупные проекты, которые увеличат пропускную способность железных дорог: речь идёт о модернизации Восточного полигона, включая БАМ и Транссиб, развитии Центрального транспортного узла, создании подходов к морским портам. Инфраструктура для пассажиров также будет обновляться, чтобы отвечать самым современным требованиям, причём во всех сегментах перевозок – как дальних, так и пригородных", - сказал Медведев.

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