Подари жизнь: на лечение 6-летнего Артема нужно 800 тысяч рублей

Помочь может каждый

Фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение шестилетнего Артёма Бондаренко из Брянской области. У мальчика острый лимфобластный лейкоз. Тёма уже пережил тяжелейшую операцию по пересадке костного мозга, но осложнения не отступают. Для борьбы с инфекциями требуются дорогостоящие препараты. Их стоимость в общей сложности - 800 тысяч рублей.

Тёма заходит в крошечную игровую и обводит её грустным взглядом. Ни настольный хоккей ему не под силу, ни мячики. Сейчас заберется на диван, свернется калачиком и отдохнёт. С утра - опять температура, давление под 140. Хорошо, сыпь начала проходить. Но сил как не было, так и нет.

Опять мимо. Руки почему-то не слушаются. И голова нестерпимо болит. Мама, конечно, молодец, подбадривает. Был бы еще рядом братик Вася. Любимый. Самый близкий человек. Он бы ему всех своих новых роботов показал - уже целый блокнот изрисовал.

Тёма заболел прошлым летом, прямо перед первой в его жизни поездкой на море. Сначала пошли синяки по всему телу, потом резко поднялась температура. После обследования о море пришлось забыть. Диагноз жуткий - острый лимфобластный лейкоз.

В центре Димы Рогачева Тёма с мамой уже больше года. Врачи давно как родные. Мальчик мужественно выдержал всю высокодозную химиотерапию, трансплантация костного мозга в декабре прошла успешно. Донора искать не пришлось - им стал папа. Тёма вошел в ремиссию. А потом случилось страшное.

У Тёмы возникли смертельно опасные осложнения. Сильнейшая вирусная инфекция никак не поддаётся лечению. Привычные препараты бессильны. А детский организм после перенесенного и так измучен и ослаблен. Мальчику не просто нужно помочь - его необходимо срочно спасать. С помощью особых лекарств.

Мальчик не знает, что у семьи нет денег на эти спасительные препараты. 800 тысяч рублей - неподъемная для них сумма. Но помочь может каждый, просто набрав любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 6162.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".