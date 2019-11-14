В Щелкове жильцы дома борются против реконструкции первого этажа

Там хотят разместить торговую точку

Жильцы дома в подмосковном Щёлкове пытаются остановить строительные работы на первом этаже. Там переделывают квартиру в нежилое помещение - ломают стены и собираются пробить дверь в торце здания. Разрешение на это подписала заместитель главы района. Сейчас она находится под следствием из-за махинаций с недвижимостью.

В подмосковном Щелкове в центре города - свежеотремонтированный покрашенный фасад здания снова разбирают на кирпичи. Квартира, в которой раньше, говорят, жила неблагополучная семья, активно готовится стать то ли магазином, то ли аптекой, передает "ТВ Центр".

Жильцам новость о будущем бизнесе в их доме не понравилось. Правда, спрашивать их мнения новый собственник не стал. Общаться напрямую отказался. Передав с помощью своих представителей информацию о том, что данное помещение решением администрации города еще в начале года приобрело статус нежилого. А значит бизнес тут вести можно.

Внутри трехкомнатной квартиры уже снесли все перегородки, отрезали коммуникации. На плане угадывается планировка торгового помещения - с собственным входом. Полноценная реконструкция, которая в договоре обозначена как обычный ремонт.

Среди бумаг - оригинал документа о переводе квартиры в статус нежилого помещения, якобы подписанный сейчас уже бывшим заместителем главы администрации Щелковского муниципального района Ириной Ивановой. К слову сказать, сейчас находящейся под следствием за махинации с недвижимостью. На деле жители дома действительно никогда не давали своего согласия. И это подтвердили в администрации.

Соответствующее предписание со стороны администрации уже направлено двум новым собственникам спорного помещения. Владельцы обязаны также восстановить фасад и все инженерные коммуникации. И только потом заново обращаться к жильцам дома за разрешением вести тут бизнес.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".