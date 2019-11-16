На границе Мексики и США ранен гражданин России

По нему открыли огонь американцы

Генконсульство России в американском Хьюстоне намерено получить доступ к раненому в Аризоне нашему соотечественнику. Инцидент произошёл на границе Мексики и США. Огонь по россиянину открыл американский военнослужащий, когда тот пытался незаконно проникнуть в Штаты.

Дипломаты уже установили личность пострадавшего: это Евгений Глущенко 1982 года рождения. Сейчас он находится в больнице города Гудиер. Его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает "ТВ Центр".