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На границе Мексики и США ранен гражданин России

12:48
  • суббота
  • 16 ноября 2019

По нему открыли огонь американцы

Генконсульство России в американском Хьюстоне намерено получить доступ к раненому в Аризоне нашему соотечественнику. Инцидент произошёл на границе Мексики и США. Огонь по россиянину открыл американский военнослужащий, когда тот пытался незаконно проникнуть в Штаты.

 Дипломаты уже установили личность пострадавшего: это Евгений Глущенко 1982 года рождения. Сейчас он находится в больнице города Гудиер. Его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает "ТВ Центр".

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