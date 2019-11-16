ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил Генриха Боровика с 90-летием

12:43
  • суббота
  • 16 ноября 2019

Журналист обрёл мировую популярность

16 ноября юбилей отмечает выдающийся журналист, писатель и сценарист. Генриху Боровику исполнилось 90. Поздравление направил Владимир Путин, отметив, что его работы и сегодня служат эталоном профессионального мастерства.

Свою карьеру Генрих Боровик начал в журнале "Огонёк", он прошёл путь от технического секретаря до международного обозревателя. Известность ему принесли материалы из горячих точек. Он работал во Вьетнаме, Китае и Бирме, сообщает "ТВ Центр". Там же, в "Огоньке", публиковались знаменитые очерки о революции в Кубе, они легли в основу книги "Повесть о зелёной ящерице".

Особый вклад Боровик внёс и в телевизионную журналистику - сделал несколько документальных проектов. По его сценариям сняты и художественные фильмы.

Главное сегодня
Генрих Боровик
Генрих Боровик
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.