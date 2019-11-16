Путин поздравил Генриха Боровика с 90-летием

Журналист обрёл мировую популярность

16 ноября юбилей отмечает выдающийся журналист, писатель и сценарист. Генриху Боровику исполнилось 90. Поздравление направил Владимир Путин, отметив, что его работы и сегодня служат эталоном профессионального мастерства.

Свою карьеру Генрих Боровик начал в журнале "Огонёк", он прошёл путь от технического секретаря до международного обозревателя. Известность ему принесли материалы из горячих точек. Он работал во Вьетнаме, Китае и Бирме, сообщает "ТВ Центр". Там же, в "Огоньке", публиковались знаменитые очерки о революции в Кубе, они легли в основу книги "Повесть о зелёной ящерице".

Особый вклад Боровик внёс и в телевизионную журналистику - сделал несколько документальных проектов. По его сценариям сняты и художественные фильмы.