Кто покупает вещи известных людей на аукционах?

На торгах можно найти интересные раритеты

В Москве продали водительские права Леонида Ильича Брежнева. Так часто бывает с вещами великих людей: рано или поздно они попадают на аукцион. И тут уже не важно, есть ли у предмета какая-нибудь художественная или, на худой конец, историческая ценность. С молотка за баснословные деньги может уйти хоть носовой платок, хоть подштанники. Ольга Стрельцова изучила биографии таких очень странных лотов и попыталась понять: почему за них готовы платить миллионы (смотрите видео).