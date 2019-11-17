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Кто покупает вещи известных людей на аукционах?

14:43
  • воскресенье
  • 17 ноября 2019

На торгах можно найти интересные раритеты

В Москве продали водительские права Леонида Ильича Брежнева. Так часто бывает с вещами великих людей: рано или поздно они попадают на аукцион. И тут уже не важно, есть ли у предмета какая-нибудь художественная или, на худой конец, историческая ценность. С молотка за баснословные деньги может уйти хоть носовой платок, хоть подштанники. Ольга Стрельцова изучила биографии таких очень странных лотов и попыталась понять: почему за них готовы платить миллионы (смотрите видео).

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Водительское удостоверение Леонида Ильича Брежнева
Водительское удостоверение Леонида Ильича Брежнева
Вещи купленные на аукционах
Вещи купленные на аукционах
Вещи купленные на аукционах
Вещи купленные на аукционах
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