Дворец водных видов спорта в "Лужниках" открыли для посетителей

Здание бассейна реконструировали и дополнили новыми площадками

Дворец водных видов спорта на территории "Лужников" открыли для посетителей, сообщает пресс-служба спорткомплекса. Его гостей ждут девять горок, водные аттракционы, два бассейна, сауны, соляная стена, интерактивная детская зона, фитнес-центр и боксерский клуб. Комплекс может принимать до 10 тысяч посетителей в сутки.

Напомним, 7 сентября в День города мэр столицы Сергей Собянин представил президенту Владимиру Путину многофункциональный дворец водных видов спорта, рассказав о проекте и этапах его реконструкции. Сохранив архитектурную узнаваемость старого бассейна, построенного в 1956 году, новый дворец существенно расширил свои возможности.

Здание стало пятиэтажным, а под землёй была построена парковка. Фитнес-центр имеет отдельный вход и вестибюль. Один из 25-метровых бассейнов оборудован подъёмным дном, это позволяет регулировать глубину и использовать его для занятий детей и маломобильных посетителей.