Минобороны опубликовало уникальный архив о Красной армии

В материалах содержатся секретные доклады и шифровки, отправленные лично Сталину

Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы к 75-летию Словацкого национального восстания. Это событие стало переломным моментом в освобождении республики от гитлеровских войск. Активную помощь партизанам и повстанцам оказывала Красная армия. В материалах содержатся секретные доклады и шифровки, отправленные лично Сталину.

Август 1944 года. После сокрушительных ударов по фашистам на Восточном фронте советские войска выходят к границам Словакии. К этому времени, страна 6 лет находилась под диктатурой Третьего рейха и властью правительства коллаборантов. Но растут антигитлеровские настроения. И в Словакии вспыхивает восстание. Но его подавляет Вермахт. Борьба народа за свободу, становится еще более ожесточенной. Понимая, что в одиночку врага не победить, словаки обращаются за помощью к СССР.

"Словацкие солдаты и офицеры сильно ненавидят немцев и горят желанием поскорее очистить свою страну от оккупантов с помощью Красной армии, которую ждут с нетерпением... Бросается в глаза горячая и неподдельная любовь всех слоев словацкого населения к Красной армии и братскому русскому народу…"

Это лишь одно политдонесение из десятка, которые опубликовало Министерство обороны. Долгие годы, шифровки и доклады находились под грифом "Секретно". Теперь, с историей словацкого восстания, описанной в документах, могут ознакомиться все, кто интересуется этим периодом Великой Отечественной войны. Как следует из депеш, операцию по оказанию помощи словацкому народу согласовывали лично со Сталиным.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.