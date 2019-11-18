В Москве провели уникальную операцию сфокусированным ультразвуком

Врачи научились лечить рак простаты без разрезов и проколов

Столичные врачи провели первую в России операцию по лечению рака простаты сфокусированным ультразвуком - без разрезов и проколов. В распоряжении хирургов - роботизированный аппарат, который буквально "сжигает" раковые клетки на расстоянии.

Для этой операции не нужен арсенал хирургических инструментов, и совсем не останется следа: без разрезов и проколов. В больнице имени Спасокукоцкого рак предстательной железы лечат новым в России методом - при помощи ультразвука высокой интенсивности.

"Это даст совершенно иной уровень медицинской помощи. Это позволяет нетравматично оказывать самый современный вид такой услуги. Персонал выезжал за рубеж, где наши коллеги подробно объясняли, как работает методика, как пользоваться оборудованием, какие есть сложности", - рассказал главврач ГКБ №50 им. С. И. Спасокукоцкого Алексей Погонин.

Роботизированный аппарат, кроме лечения ультразвуком, по сути, включает еще МРТ и УЗИ. Установка не только обнаруживает онкологические очаги, но и обрабатывает их с точностью до миллиметра. Для этого нужно задать параметры, и роботизированные излучатели действуют самостоятельно.

Подробности смотрите в репортаже Натальи Тарасовой.