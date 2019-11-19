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Оппозиция вернула палатки к зданию парламента Грузии после разгона

10:03
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Демонстранты требуют проведения внеочередных выборов

В ближайшие часы в Тбилиси начнутся судебные слушания по делу о массовых протестах. На скамье подсудимых - 37 человек, которых задержали накануне. Оппозиция уже пригрозила новыми пикетами. Всю ночь активисты провели в палатках на проспекте Руставели. А перед этим пытались взять штурмом здание грузинского парламента.

Пикет разогнали - протестующие остались. Перед зданием грузинского парламента - вновь толпы людей. Противники правящей партии вернулись на Проспект Руставели с палатками, агитационными плакатами и твёрдым намерением стоять до конца.

Тысячи людей провели под окнами парламента всю ночь. Они недовольны тем, что переход от смешанной системы выборов к пропорциональной не состоялся. Правящая партия провалила голосование по поправкам в конституцию, которые должны были этот переход обеспечить. А вместе с тем поставила крест на планах своих противников расширить и укрепить присутствие в парламенте. После этого разношёрстная грузинская оппозиция на время забыла о внутренних распрях, объединилась и призвала сторонников выйти на улицы. Демонстранты требуют проведения внеочередных выборов и назначения переходного правительства. Почти сутки они бойкотировали здание парламента. Накануне вечером спецназ буквально вытолкал протестующих с площади. Самых рьяных разгоняли водомётами и слезоточивым газом.

Подробности смотрите в репортаже Кристины Мамиконян.

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