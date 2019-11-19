Власти замерзающей Украины забыли о нуждах народа

В Киеве отказываются от предложения "Газпрома" по газу

Условия сотрудничества неприемлемы. Так отреагировал глава Минэнерго Украины на предложение по транзиту топлива, которое накануне "Газпром" направил "Нафтогазу". Киев даже готов пойти на крайние меры - отказаться от российского газа совсем. Впрочем, думать о замерзающей стране украинским властям некогда. Владимир Зеленский и Пётр Порошенко продолжают мериться авторитетом.

Отвечая на вопрос, кто лучше - Порошенко или Зеленский – украинцы остаются в замешательстве. Впрочем, цифры все же говорят о главном – на Украине растет число недовольных действиями президента. Согласно последнему исследованию Центра Разумкова – рейтинги Зеленского упали на 5 процентов.

"Каждое его обещание девальвируется. Например, он заявляет – прожиточный минимум будет 4 300, заканчивается пицца-вечеринка – сколько там? 2070? То есть в 2 раза меньше, чем пообещал президент. Говорит президент – до 1 ноября мы увидим результаты по резонансным делам? Где? Аудит обещанный где? Проекты минских соглашений? Где? Каждое его слово сливается его же командой", - возмущена экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Отсутствие прогресса, например, в урегулировании конфликта в Донбассе. Слабохарактерность президента, когда он разговаривает с националистами. Его обещания посадить всех главных коррупционеров за решетку и вовсе повисло в воздухе. Но, пожалуй, сегодня, самая важная проблема на Украине – отопление. Во время избирательной кампании Зеленский обещал скорректировать тарифы на коммунальные услуги. Однако в ноябре цены на газ выросли на 14%.

В холоде вынуждены учить уроки школьники, в детских садах малышей укладывают спать в верхней одежде. А тем временем исполнительный директор "Нафтогаза" в соцсетях развлекает подписчиков мемами. Он разместил в соцсети картинку с текстом: "Посмотрите-ка на все эти недоставленные сообщения". И подпись автора: "Где-то между офисами "Газпрома" и "Нафтогаза". Как насмешка на условия продления договора по транзиту газа. Впрочем, совсем скоро Украине будет не до смеха. Действующие контракты Москвы и Киева на поставку газа истекают, но с ответом там торопиться не стали, попросили время подумать. Мол, Москва выставила неприемлемые требования. Так, в "Газпроме" заявили, что готовы заключить контракт с Украиной не на 10 лет, как было раньше, а на год. Но обязательным условием назван взаимный отказ от судебных претензий и антимонопольного штрафа, которые украинская сторона выставила в виде иска на 22 миллиарда долларов. Эксперты до сих пор гадают, с какого потолка Киев взял такие цифры. Тем временем, глава Минэнерго в эфире украинского телевидения решил успокоить население страны – якобы и без России в этом году справимся.

"На сегодня у нас рекордные запасы газа в подземных хранилищах, так и соответственно угля на складах. Это означает главное: Украина этой зимой без транзита не замерзнет. Даже без транзита мы обеспечим энергией каждого украинца", - сказал глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.

Эксперты считают, что заполненные газом хранилища отодвигают серьезные проблемы до следующего отопительного сезона. Кто сыграет на украинской трубе, если Киев откажется от предложения Газпрома – пока непонятно, предыдущий холодный год их все-таки научил многому.

Елена Макарова, Ольга Шарич. "ТВ Центр".

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