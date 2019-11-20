ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сибирь оказалась не готова к сильным морозам

11:36
  • среда
  • 20 ноября 2019

Барнаул и Новосибирск остались без тепла

Без тепла в 30 градусный мороз остались более двух тысяч жителей в Барнауле. Причина - коммунальная авария. Если ее не удастся устранить в ближайшее время, для людей организуют пункты временного размещения. Из-за прорыва теплотрассы этой ночью мёрзли и жители нескольких десятков домов в Новосибирске.

Практически одновременно без тепла остались жители нескольких районов сразу в двух региональных центрах России – Новосибирске и Барнауле. Сети этих городов оказались не готовы к отопительному сезону. Сильные морозы, ударившие этой ночью, привели к серьёзным авариям на магистралях.

В Барнауле без тепла остались больше 2,5 тысяч человек. Из-за отсутствия отопления пришлось закрыть два детских сада. В городе введён режим повышенной готовности. Если аварию не устранят в ближайшее время, для людей откроют пункты временного размещения. По словам начальника управления по делам гражданской обороны, в резерве ведомства находится около ста обогревателей, которые готовы предоставить жителям в случае необходимости.

В Новосибирске аналогичная картина. Из-за коммунальной аварии мёрзли 43 многоэтажки. Это несколько сотен человек. Не было тепла сразу в трёх школах и детских садах, а также в поликлинике. Прорыв произошёл ночью. Как только хлынула горячая вода, сразу провалился грунт и в асфальте образовалась метровая пробоина. Ремонтные работы начались незамедлительно. Неполадки устраняли несколько часов. Впрочем, сейчас отопление в домах восстановлено. По словам коммунальщиков, починить прохудившуюся магистраль удалось быстрее запланированного.

"На данный момент завершились все сварочные работы. Теплосеть поставили на заполнение и в ближайшие 2-3 часа трубы начнут теплеть у жителей ближайших домов. В том числе детский сад и школа",- рассказала сотрудник пресс-службы Сибирской генерирующей компании Новосибирска Ольга Алексеева.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время на Западносибирской равнине морозы не отступят. Столбик термометра по ночам будет опускаться до -26, а в Новосибирске и вовсе отметка покажет -30.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Морозная погода
Морозная погода
Сотрудники коммунальных служб проводят аварийно-ремонтные работы
Сотрудники коммунальных служб проводят аварийно-ремонтные работы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.