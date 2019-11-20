Сибирь оказалась не готова к сильным морозам

Барнаул и Новосибирск остались без тепла

Без тепла в 30 градусный мороз остались более двух тысяч жителей в Барнауле. Причина - коммунальная авария. Если ее не удастся устранить в ближайшее время, для людей организуют пункты временного размещения. Из-за прорыва теплотрассы этой ночью мёрзли и жители нескольких десятков домов в Новосибирске.

Практически одновременно без тепла остались жители нескольких районов сразу в двух региональных центрах России – Новосибирске и Барнауле. Сети этих городов оказались не готовы к отопительному сезону. Сильные морозы, ударившие этой ночью, привели к серьёзным авариям на магистралях.

В Барнауле без тепла остались больше 2,5 тысяч человек. Из-за отсутствия отопления пришлось закрыть два детских сада. В городе введён режим повышенной готовности. Если аварию не устранят в ближайшее время, для людей откроют пункты временного размещения. По словам начальника управления по делам гражданской обороны, в резерве ведомства находится около ста обогревателей, которые готовы предоставить жителям в случае необходимости.

В Новосибирске аналогичная картина. Из-за коммунальной аварии мёрзли 43 многоэтажки. Это несколько сотен человек. Не было тепла сразу в трёх школах и детских садах, а также в поликлинике. Прорыв произошёл ночью. Как только хлынула горячая вода, сразу провалился грунт и в асфальте образовалась метровая пробоина. Ремонтные работы начались незамедлительно. Неполадки устраняли несколько часов. Впрочем, сейчас отопление в домах восстановлено. По словам коммунальщиков, починить прохудившуюся магистраль удалось быстрее запланированного.

"На данный момент завершились все сварочные работы. Теплосеть поставили на заполнение и в ближайшие 2-3 часа трубы начнут теплеть у жителей ближайших домов. В том числе детский сад и школа",- рассказала сотрудник пресс-службы Сибирской генерирующей компании Новосибирска Ольга Алексеева.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время на Западносибирской равнине морозы не отступят. Столбик термометра по ночам будет опускаться до -26, а в Новосибирске и вовсе отметка покажет -30.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".