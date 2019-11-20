Итальянская Атлантида: как выглядит "утопающая красота" Венеции

Власти оценили ущерб от наводнения в миллиард евро

Итальянские власти оценили ущерб от самого серьёзного за полвека наводнения в Венеции в миллиард евро. Уровень воды в лагуне достиг отметки почти в два метра! Подтопило 80% города. Это памятники Средневековья и Возрождения, в том числе один из символов Европы - собор Святого Марка.

Теперь это и правда "утопающая красота". Вода, к которой, казалось бы, Венеция привыкла, нанесла серьезный ущерб городу.

Пока приезжие делают исторические фотографии на фоне Итальянской Атлантиды, местные жители подсчитывают убытки, которые нанесла, как здесь говорят, "высокая вода".

"Вода все поднималась и поднималась. Она не останавливалась. Было темно… И я так испугалась. Глубина воды здесь была не менее 55 сантиметров. Я больше не открывала дверь, потому что боялась, что воды хлынет и потоком снесет стеллажи. Это была страшная ночь", - рассказала владелица гондольной верфи Нена Трамонтин.

Сейчас вода почти ушла. Но на этом беды не закончились. Морская соль въелась в основания несущих конструкций зданий. Некоторые повреждения видны сейчас, но весь масштаб бедствия оценят позже, спустя несколько месяцев – эффект от коррозии может проявиться не сразу, а через несколько недель или даже месяцев. Но первые подсчеты мэрии еле уложились в миллиард евро. Правительство Италии объявило режим чрезвычайного положения, но пока выделило лишь 20 миллионов евро на оказание срочной помощи. Местным властям ничего не оставалось, как начать сбор пожертвований.

Россия не смогла остаться равнодушной – буквально за сутки люди собрали больше миллиона евро на спасение памятников архитектуры. К реставрационным работам там приступят, как только все просохнет. Однако, чтобы избежать бедствий в будущем, в Венеции ускорили строительство защитной системы "Моисей". В случае роста уровня воды мобильные шлюзы должны изолировать город и лагуну, в которой он расположен, от приливов Адриатического моря.

Елена Макарова, Павел Косов. "ТВ Центр ".