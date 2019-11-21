Российская военная полиция в Сирии усилила патруль Алеппо

В зону контроля попала бывшая авиабаза США

Российская военная полиция расширила зону патрулирования в сирийской провинции Алеппо. Для обеспечения безопасности в регионе несколько колонн протяженностью около 200 километров ежедневно выходят на маршруты, передает "ТВ Центр".

В зону контроля попала бывшая авиабаза США Сиррин к югу от города Кобани. Американцы оставили ее буквально на днях. Уходили так быстро, что побросали все имущество и даже не отключили электричество. Теперь там базируются вертолеты ВКС России.

В ближайшее время будет развернута авиационная комендатура. Для этого из Хмеймима уже прибыла колонна специальной техники. Отдельное здание подготовлено для летчиков. Оттуда наши вертолеты будут вылетать на воздушное патрулирование северных районов Сирии.