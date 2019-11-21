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Унитазы на месте: ФСБ показала, в каком состоянии Украина получила корабли

12:18
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Это проблемы Киева

Федеральная служба безопасности (ФСБ) прокомментировала претензии руководства Украины на счет исправности военных кораблей, которые Россия передала после Керченской провокации.

Киев получил свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой". В качестве доказательства ведомство опубликовало видео, на котором можно оценить внутреннее и внешние состояние кораблей.   

"Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния – то это проблема самой украинской стороны", - отметили в центре общественных связей ФСБ России.

20 ноября корабли - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вернулись в порт Очакова (Николаевская область). Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко доложил, что россияне сняли с кораблей все: от розеток до унитазов.

На место приехал президент Украины Владимир Зеленский, который подтвердил, что на кораблях не хватает части оборудования и вооружения. Лидер государства заявил, что обратиться к Москве с требованием "вернуть все, что там было" и инициирует расследование.

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Буксир "Яны Капу" и бронекатера "Бердянск" и "Никополь" перед передачей судов украинской стороне
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