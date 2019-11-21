Унитазы на месте: ФСБ показала, в каком состоянии Украина получила корабли

Это проблемы Киева

Федеральная служба безопасности (ФСБ) прокомментировала претензии руководства Украины на счет исправности военных кораблей, которые Россия передала после Керченской провокации.

Киев получил свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой". В качестве доказательства ведомство опубликовало видео, на котором можно оценить внутреннее и внешние состояние кораблей.

"Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния – то это проблема самой украинской стороны", - отметили в центре общественных связей ФСБ России.

20 ноября корабли - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вернулись в порт Очакова (Николаевская область). Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко доложил, что россияне сняли с кораблей все: от розеток до унитазов.

На место приехал президент Украины Владимир Зеленский, который подтвердил, что на кораблях не хватает части оборудования и вооружения. Лидер государства заявил, что обратиться к Москве с требованием "вернуть все, что там было" и инициирует расследование.