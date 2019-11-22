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Вандалы осквернили памятник советским солдатам в Молдавии

09:22
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Злоумышленники оставили на стене оскорбительную надпись

В Молдавии вандалы осквернили памятник советским солдатам в Дубоссарском районе. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Летом 1941 года там шли ожесточенные оборонительные бои. На месте осталось сооружение, служившее огневой точкой. Позже на ней установили мемориальные таблички, в том числе в честь командира пулеметного взвода, лейтенанта Алексея Суворина. Этим летом её повесили участники местного патриотического клуба. И вот теперь неизвестные разбили гранитные плиты, обломки  разбросали вокруг памятника. Кроме того, злоумышленники оставили на стене оскорбительную надпись.

На месте уже побывали полицейские, вандалов ищут. Поисковики сообщили, что восстановят мемориальные доски красноармейцам по сохранившимся эскизам.

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