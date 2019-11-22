В ближайшей к Земле звездной системе жизни нет

Альфа Центавре внесли суровый вердикт

Есть ли жизнь на экзопланетах Альфа Центавры попытались выяснить американские астрофизики. Учёные из Технологического института Джорджии и НАСА провели исследования небесных тел ближайшей к нам звёздной системы.

Альфа Центавра - ближайшая к Солнцу и исторически самая известная человечеству тройная звездная система. На ночном небе ее можно увидеть невооруженным взглядом. Именно оттуда ученые и писатели-фантасты ожидали встречать космические караваны пришельцев. Астрофизики из Технологического института Джорджии, вместе со специалистами НАСА, провели серию исследований звездной системы в надежде найти обитаемые миры. С помощью моделирования орбит предполагаемых экзопланет и влияния на них гравитации трех светил Альфа Центавры им удалось установить - развитие сложной жизни зависит главным образом от устойчивости наклона оси вращения предполагаемой планеты. От этого во многом зависит стабильность климата, позволяющая развиваться живым организмам. Нашу Землю в этом смысле можно считать практически эталоном. Ось чуть наклонена по отношению к плоскости орбиты и ее колебания сведены к минимуму за счет гравитации нашего спутника.

"Если бы у нас не было Луны, наклон оси Земли мог бы изменяться примерно на 60 градусов. Возможно, тогда Земля выглядела бы, как Марс", - говорит руководитель исследования Билли Куорлз.

Сравнение истории формирования Земли и Марса, по мнению ученых, позволяет максимально наглядно отобразить теорию возникновения, а затем и сохранения жизни. Ось вращения нашей планеты относительно стабильна и наклонена на 22-24 градуса. А вот Марс, не имея такого крупного спутника-балансира, каждые 2 миллиона лет изменяет наклон собственной оси от 10 до 60 градусов. В результате конденсат и без того разряженной марсианской атмосферы из белых шапок на полюсах превращается в холодный ледяной пояс экватора. В таких экстремальных условиях поддержать эволюцию сложных форм жизни планета попросту не способна. Вот и системе Альфа Центравра ученые вынесли суровый вердикт - она с высокой долей вероятности необитаема. Впрочем, есть и хорошие новости. По мнению астрофизиков, даже если подходящих экзопланет не найти рядом с Солнцем, они могут быть чуть дальше, в других звездных системах, количество которых во вселенной бесконечно.

Андрей Сидоренко. "ТВ Центр".