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Госдеп озвучил судьбу поставленных Турции С-400

11:52
  • пятница
  • 22 ноября 2019

США определили несколько вариантов развития событий

Уничтожить или вернуть обратно российские С-400. Такое предложение Госдеп США направил Турции.

"Поставки С-400 неприемлемы, они подвергают риску санкций. Правда, время по закону CAATSA не задано и не точно. Можно ещё много говорить о том, где будут санкции, какова будет широта и глубина санкций, наложенных на Турцию", - заявил представитель американского ведомства.

Как отмечают в Госдепе, поставки российских зенитно-ракетных комплексов неприемлемы и подвергают Анкару риску санкций. Вашингтон до сих пор не отказался от идеи продать Анкаре свои ЗРК Patriot. Они, по мнению сотрудников Госдепа, якобы соответствуют потребностям Турции. При этом российские комплексы не только в два раза дешевле американских, но и значительно превосходят их по целому ряду характеристик, отмечает "ТВ Центр".

С-400 “Триумф” не имеют аналогов в мире. Способны перехватывать и уничтожать сразу несколько целей на дистанции 400 километров. "Патриоты" эффективны лишь на расстоянии 100 километров.

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