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Москвичи поддержали введение нового стандарта поликлиник

15:06
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Первые поликлиники начнут приводить к новому стандарту уже весной

В Москве разработан новый стандарт для поликлиник. Весной следующего года в 50 поликлиниках начнётся капитальный ремонт, после которого они будут работать по новому московскому стандарту.

Он касается и обязательного набора услуг и специалистов, которые должны быть представлены в каждой  поликлинике, оснащённости современным оборудованием и способами взаимодействия с пациентами.  

"В марте-апреле мы проводили краудсорсинговый проект, в рамках которого 4 тысячи врачей давали свои предложения о том, как бы они хотели улучшить работу своей поликлиники, 2,5 тысячи предложений были внесены в стандарт", - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что свыше 70% опрошенных жителей Москвы, проголосовавших на проекте "Активный гражданин", поддержали введение нового стандарта.

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