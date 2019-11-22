Москвичи поддержали введение нового стандарта поликлиник

Первые поликлиники начнут приводить к новому стандарту уже весной

В Москве разработан новый стандарт для поликлиник. Весной следующего года в 50 поликлиниках начнётся капитальный ремонт, после которого они будут работать по новому московскому стандарту.

Он касается и обязательного набора услуг и специалистов, которые должны быть представлены в каждой поликлинике, оснащённости современным оборудованием и способами взаимодействия с пациентами.

"В марте-апреле мы проводили краудсорсинговый проект, в рамках которого 4 тысячи врачей давали свои предложения о том, как бы они хотели улучшить работу своей поликлиники, 2,5 тысячи предложений были внесены в стандарт", - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что свыше 70% опрошенных жителей Москвы, проголосовавших на проекте "Активный гражданин", поддержали введение нового стандарта.