"Слово о полку Игореве" в исполнении охранников поставили в Москве

В Театре на Малой Бронной — премьера

В Театре на Малой Бронной - премьера, причем весьма неожиданная. Режиссёр Кирилл Вытоптов поставил "Слово о полку Игореве". Древнерусский эпос он увидел по-своему. Текст летописи, известный со школьный скамьи, попадает в уста сотрудников ЧОПа и соединяется с историями реальных людей.

"Слово о полку Игореве" в исполнении хора охранников звучит мощно. Фрагменты ипатьевской летописи и древние песнопения переплетаются со скрипом служебной рации и инструкциями от беспощадного руководства. Группа испытуемых - на грани нервного срыва.

"Мы предположили, а что, если бы некоторая структура, вроде ЧОПа или универсального агентства по переквалификации охранников, обязательным фактором ставила изучение наших скреп? Нашего всего? Нашего исторического прошлого? Вот ты должен знать древнерусский, и всё!"- рассуждает драматург Саша Денисова.

Тут же возникла серьёзная проблема. Осилить древнерусский оказалось намного проще, чем перешагнуть через собственные амбиции. Режиссёру было непросто объяснить именитым актёрам, что о Гамлете и Короле Лире им придётся забыть.

"Для них роль охранника в кино - это такое проклятье, да? Потому что тебе дают эту форму, усаживают в кадр. Как правило, тебе ничего не надо делать, ты просто с тупым лицом сидишь. Для них это адская роль. А мы тут решили сделать "эпизодника" главным действующим лицом", - рассказывает режиссер Кирилл Вытоптов.

На этом испытания не закончились. Актёрам велели пойти в народ и лично собрать истории реальных московских охранников. Прямо на боевом посту: где родился, на ком женился, как до такого докатился. Добытая немыслимыми усилиями информация легла в основу спектакля. Теперь актёры еще больше переживают. Вдруг прототипы их героев придут в театр и всё это увидят.

Премьера на Малой Бронной - это первый случай обращения драматургов к "Слову о полку Игореве" в новейшей истории. Недавно адаптировали "Повесть временных лет". Правда, не в Москве, а в Тольяттинском театре кукол. Самой успешной попыткой внедрить древнерусский язык в массы пока остаётся замечательный фильм Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию".

Может, и на этот раз сработает? Язык красивый, родной. Материала и незаслуженно забытых героев - поле непаханое. Уборщицы отлично впишутся в былину о Василисе Микулишне, парковщики легко осилят образ борющегося со змеем Добрыни. Охранникам-то князь Игорь как помог. Они теперь совсем другие люди. Паки паки*.

Ольга Стрельцова, Арсений Калашников, "ТВ Центр".

* - снова и снова (церк.-слав.)