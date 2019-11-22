Зачем нужен мост через Лену?

Республика Саха – огромная территория вечной мерзлоты, разделённая рекой

Много десятилетий жители Якутии ждали, когда построят мост через Лену - огромный мост через одну из самых больших рек планеты. И вот президент Путин поручил правительству заняться этим инженерным сооружением. От которого напрямую зависит качество жизни множества людей. Дело в том, что Лена делит республику на две почти равные части. В межсезонье одна из них оказывается как бы на острове. На большую землю тысячи людей могут попасть подчас только на самолетах и вертолетах.

От Якутска до железнодорожной станции по прямой всего 20 километров. Но на дорогу у местных жителей может уйти целый день и почти 2500 тысячи рублей. Сначала на такси до паромной переправы. Потом долгое ожидание на 30-градусном морозе. Наконец, объявляют посадку.

Катер на воздушной подушке – маршрутка "по-якутски". В тесном салоне размещается до 10 человек. Ещё несколько километров на автобусе по заснеженной дороге и лишь к 9 вечера - перрон.

Крепкий лёд на Лене встаёт только поздней зимой. В ноябре же картина примерно такая. Паром с сотней пассажиров на борту застрял в ледяной каше. В итоге людям пришлось добираться до берега пешком по зыбкой шуге, передает "ТВ Центр".

Однако водители уже сейчас вопреки здравому смыслу и собственной безопасности бросаются в объезд проложенных зимников. Видео, которое облетело весь российский интернет: сотрудник ДПС тщетно пытается остановить нарушителей и в результате сам попадает под машину. Ежегодно из-за подобной самодеятельности под лёд проваливается не один автомобиль.

Республика Саха – огромная территория вечной мерзлоты, разделённая Леной. Правый берег, где проходят сразу две федеральные трассы и железная дорога, имеет сообщение с соседними регионами. А вот левый более 150 дней в году полностью отрезан от "большой земли". И это притом, что именно здесь находится столица республики и проживает большая часть её населения.

Идею соединить два берега обсуждали ещё в 80-е годы прошлого века, когда начиналось строительство Амуро-Якутской железнодорожной магистрали. Но вместо масштабной стройки получили перестройку, и проект отправили под сукно. В середине 2000-х вновь заговорили о возведении переправы и даже тоннеля под Леной. Но лишь теперь проект моста получил резолюцию президента, который уже поручил правительству представить свои предложения по реализации.

Строительство моста будет проходить в экстремальных условиях: годовые перепады температур в регионе более 100 градусов. Добавить сюда высокую сейсмическую активность – до 7 баллов - ледовые заторы на реке. В результате самой подходящей оказалась вантовая конструкция. Якутяне должны получить по одной полосе в обе стороны протяженностью 3 километра – это над самой рекой. Плюс 11 километров подъездных сооружений. В сутки по мосту будут проезжать до 7000 машин, причём каждая пятая – грузовая.

У идеи строительства тут же нашлись критики, которые назвали мост "золотым", да и вообще не слишком эффективным – обходились ведь как-то без него. Проект и правда выходит недешёвым – почти 83 млрд рублей. Однако треть суммы готовы дать инвесторы. Подобного примера государственно-частного партнёрства в истории России ещё не было. Частично вернуть вложения бизнес сможет благодаря платному проезду через мост, который установят исключительно для грузовых транспортных средств. Водителям малотоннажников придётся выложить около тысячи рублей, шофёрам крупных фур – четыре. Для остальных проезд останется бесплатным. В конце концов, результат таких долгосрочных инвестиций ощутят на себе почти все жители Якутии.

Якутск по соотношению зарплат и цен вошёл в пятёрку самых дорогих городов страны. Но с появлением моста каждая семья – подсчитали в правительстве республики – сможет экономить более 5000 рублей в месяц. Не только на дороге, но и на продуктах, которые станут дешевле. И к тому же, разнообразнее. Самый очевидный пример – Якутский молокозавод. Каждый год после окончания навигации предприятие сокращает производство основной продукции и переходит на сухое молоко. Теперь же у него появится новый рынок и новые конкуренты. Ещё большие перспективы – для добывающей промышленности. Алмазы, золото, уголь – десятки месторождений не осваивались лишь из-за проблем транспортной доступности.

Мосту, которого ждали почти 40 лет, вполне возможно, быть уже в 2025 году. Но уже сейчас понятно, что для крупнейшего региона страны это не просто мост, а прямая дорога в новое будущее. Которая совсем скоро станет на 14 километров короче.

Анна Пешехонова, "В центре событий", "ТВ Центр".