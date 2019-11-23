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Российские военные расширяют зону патрулирования в Сирии

10:45
  • суббота
  • 23 ноября 2019

Маршрут проходит по территории трёх провинций

Российские военные полицейские расширяют сеть маршрутов патрулирования на севере Сирии. Перед выходом колонны, разведку местности проводит спецгруппа. В соответствии с полученными данными, на карту наносятся потенциально опасные участки, прорабатывается несколько вариантов маршрута.

Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, 22 ноября наш военный патруль проехал по новому направлению, проходящему через провинции Хасеке, Ракка и Алеппо.  Местные жители уже знают наши бронемашины, ставшие для них символом спокойствия и возвращения мира, сообщает "ТВ Центр". 

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