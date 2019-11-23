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В Ульяновске коллекторы угрожают заразить должников СПИДом

12:05
  • суббота
  • 23 ноября 2019

Людей вынудили обратиться в прокуратуру

В Ульяновске чёрные коллекторы терроризируют автошколу ДОСААФ из-за долга сотрудника. Он взял займ в микрофинансовой организации, но деньги не вернул. Теперь коллекторы запугивают его коллег и их семьи. Угрожают избиением, насилием и даже убийством.

Коллекторы обещают: придём со шприцами, сделаем инъекции, заразим всех вирусом иммунодефицита. Хамские сообщения поступают постоянно. И не только работникам, но и их близким. За шквалом оскорблений, которые уже довели людей до прединфарктного состояния, последовали и новые требования о выплате долга, сообщает "ТВ Центр".

Начальник автошколы ДОСААФ Всеволод Вахтин предлагал коллекторам встретиться и объясниться. Но те ни в какую. Жить и работать в условиях, когда ежедневно грозят расправой, становится уже невозможно. Дозвониться на горячую линию организации сотрудникам ДОСААФ удалось: их бесконечно направляли с одного номера на другой. В итоге, попытки прояснить ситуацию, превратились в такой производственный футбол, когда людей словно мяч пинали по разным углам. Доведённые до отчаяния без вины виноватые обратились к судебным приставам. Оказалось, что кредитная организация им давно и хорошо знакома.

К поискам телефонных шантажистов подключились прокуратура и МВД. Следователи не исключают, что буду заведены уголовные дела как против финансовой организации, так и против коллекторов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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В Ульяновске коллекторы угрожают заразить должников СПИДом
В Ульяновске коллекторы угрожают заразить должников СПИДом
В Ульяновске коллекторы угрожают заразить должников СПИДом
В Ульяновске коллекторы угрожают заразить должников СПИДом
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