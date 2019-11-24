Работодателей накажут за использование самозанятых

Нарушения отследят Минфин и ФНС

Министерство финансов и Федеральная налоговая служба планируют создать систему, которая будет отслеживать нарушения со стороны компаний. Некоторые из них уходят от налогов, используя для этого самозанятых граждан. Такой специальный режим для людей, которые работают сами на себя, действует в четырёх регионах страны, в том числе в Москве, уже почти год. Результат – впечатляющий. В системе уже без малого 300 тысяч человек. Марина Глебова разбиралась, как сэкономить время и деньги, и не стать при этом нарушителем закона (смотрите видео).