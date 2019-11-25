В Подмосковье у пенсионера похитили 300 тысяч рублей

Преступление было быстро раскрыто

Более 300 тысяч рублей похитили у подмосковного пенсионера приезжие из Ставропольского края. В квартиру преступников пожилой человек пустил сам, передает "ТВ Центр".

Молодые мужчины подошли к 77-летнему жителю Кубинки на улице - представились работниками пансионата и помогли донести тяжёлую сумку домой. А ещё предложили пенсионеру улучшить жилищные условия и пройти курс лечения в санатории. Доброта незнакомцев закончилась, как только хозяин впустил их в квартиру.

Преступников задержали по горячим следам уже в Домодедове. Им грозит до 10 лет лишения свободы.