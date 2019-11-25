ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В столице проходит Медиафорум этнических и региональных СМИ

15:44
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Гости форума посетили Московский Дом Национальностей

В Москве проходит третий Медиафорум этнических и региональных СМИ.  На нём собрались  журналисты, блогеры, активисты национальных сообществ, передает "ТВ Центр".

Основной  вопрос, который они обсуждают - как отражается тема патриотизма в современных СМИ. Гости форума участвуют в круглых столах, конференциях, выезжают на экскурсии. В частности, они побывали в Московском Доме Национальностей, где обсуждался опыт Москвы в области национальной политики.

Главное сегодня
Медиафорум этнических и региональных СМИ
Медиафорум этнических и региональных СМИ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.