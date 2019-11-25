В столице проходит Медиафорум этнических и региональных СМИ

Гости форума посетили Московский Дом Национальностей

В Москве проходит третий Медиафорум этнических и региональных СМИ. На нём собрались журналисты, блогеры, активисты национальных сообществ, передает "ТВ Центр".

Основной вопрос, который они обсуждают - как отражается тема патриотизма в современных СМИ. Гости форума участвуют в круглых столах, конференциях, выезжают на экскурсии. В частности, они побывали в Московском Доме Национальностей, где обсуждался опыт Москвы в области национальной политики.