Как в Крыму выращивают устриц

Устриц сажают два раза в год

В Крыму в самом разгаре устричный сезон. Именно осенью в море начинают выращивать этих моллюсков. Спрос на деликатес постоянно растет, ведь вкус у местных устриц особый. А благодаря государственным субсидиям отрасль быстро развивается. И скоро уже туристы смогут самостоятельно добывать этих двухстворчатых.

Полмиллиона устричного спата. Возраст месяц, размер - полсантиметра в диаметре. Ракушки фасуют в сетки, взвешивая до грамма. Это своеобразные ясли. Мальки здесь будут расти первые месяцы, передает "ТВ Центр".

Устриц сажают два раза в год - весной и осенью. Летом для малька слишком жарко, зимой водолазам мешают шторм и волна. Хотя эта ферма находится в самом уютном месте полуострова – бухте Ласпи. От ветра ее со всех сторон закрывают горы. Температура воздуха редко опускается ниже ноля. А изумрудная вода самая теплая и чистая на Южном Берегу Крыма. Последнее особенно важно, ведь каждая взрослая устрица словно фильтр - пропускает через себя до 60 литров жидкости в день.

В этом садке примерно 20 сеток с молодой устрицей по 100-150 граммов. Их опускают на глубину до пяти метров и там они будут расти три месяца до тех пор пока не нужно будет очистить их от рапанов, водорослей и другой морской грязи, и так они будут расти в течение трёх лет.

Пять раз в год устриц перебирают, чистят и рассаживают в новые садки, чтобы обеспечить беспрепятственный рост продукта. Главные враги – рапаны.

Одно время в Крыму пытались выращивать диких дальневосточных моллюсков. Но летом такие устрицы есть нельзя. В период размножения из-за высокого содержания белка они начинают горчить и могут вызвать отравление. Отсюда и примета – употреблять устриц только в месяцы, в названии которых есть буква "р". 10 лет назад во Франции эту проблему решили. Вывели особый сорт – "четыре сезона". Именно их выращивают в Крыму. Эти устрицы не размножаются, зато растут быстрее и употреблять их можно круглый год.

Еще пять лет назад выращивать устриц здесь не собирались – тяжело было бороться с европейскими конкурентами. Поднять отрасль помогли субсидии. Государство компенсирует до 50 процентов на закупку оборудования и посадочного материала. А продовольственное эмбарго в разы увеличило количество заказов.

Только во внутренних морских водах Севастополя моллюсков выращивают уже на семи рыбоводных участках. На очереди еще три. А летом в рамках проекта "зеленый туризм" здесь появится новое развлечение. Гости полуострова смогут одеть гидрокостюм, акваланг и лично достать из моря устриц на ужин.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Республика Крым.