Школьника-героя наградили за спасение девочки от насильника в Иркутске

Преступника удалось задержать

В Иркутске наградили 16-летнего Славу Дорошенко, который спас 9-летнюю девочку от насильника. Полицейские вручили подарки юному герою и пригласили на службу в правоохранительные органы, передает "ТВ Центр".

Напомним, десятиклассник возвращался с тренировки, когда увидел, как мужчина заталкивает ребёнка в машину. И история могла закончиться по-другому, если бы не решительность подростка. Он позвал на помощь прохожего. И уже вдвоём они на машине бросились вслед за похитителем, вынудив его освободить девочку.

Самого злоумышленника задержали позже. Им оказался 48-летний мужчина, ранее дважды судимый за сексуальные преступления. В Следственном комитете сообщили, что также наградят юного героя.