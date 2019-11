Филиппинский блогер Тори Парено удивила подписчиков необычным фокусом, исполненным при помощи рук.

19-летней девушке удалось добиться оптической иллюзии – ее руки будто бы проходят сквозь друг друга.

Этот трюк заставил пользователей в Сети поверить в магию. Видеоролик набрал 3,5 миллиона просмотров. Многие попытались повторить фокус, однако не у всех получилось.

